Минюст Израиля экстрадирует задержанного в Тель-Авиве петербуржца в США

Россиянина обвиняют в преступлениях в сфере кибербезопасности, из-за чего американские власти настаивали на его выдаче.

Министр юстиции Израиля Амир Охана вынес решение об экстрадиции в США россиянина Алексея Буркова, задержанного в еврейском государстве в 2015 году. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

По словам представителя Минюста, такое решение было принято по итогам длительных обсуждений с учётом различных политических и юридических факторов.

Однако адвокат Буркова, Михаил Ирони, заявил ТАСС, что будет опротестовывать решение об экстрадиции.

— Решение министра неправильное, — сказал он.

Напомним, петербуржец Алексей Бурков был задержан в аэропорту Тель-Авива в 2015 году. Россиянину предъявили обвинения в преступлениях в сфере кибербезопасности, в связи с чем американские власти настаивали на экстрадиции Буркова.