Путин призвал обнулить взаимные претензии РФ и Украины по газу

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Венгрии Виктором Орбаном заявил, что России и Украине нужно обнулить взаимные претензии по газовому спору, при этом "Газпром" готов поставлять газ Незалежной по гораздо более низкой цене, чем она платит сейчас по ложному реверсу.

— Вопрос исключительно в сфере споров арбитражного характера, на наш взгляд, абсолютно абсурдных, когда, например, семь миллиардов долларов пытаются предъявить "Газпрому" к выплате через украинские суды за то, что он занимает монопольное место на транзитном рынке. Хотя "Газпром" ничего не транзитирует, транзитируют украинские компании. Это просто абсурд! То же самое и в Стокгольме, — сказал глава российского государства.

По мнению президента, от этого абсурда надо избавиться, обнулить все требования с обеих сторон, поскольку Россия готова к работе как по транзиту, так и по поставкам топлива на Украину, причём со значительным снижением цены относительно той, что платят украинцы за ложный реверс, который они получают сейчас.

— То, что газ этот российский, нет сомнений. Никакого реверса на самом деле там нет. Это не реверс, это ложный реверс. Но бог с ним, с этим ложным реверсом, главное, что выгода для Украины очевидна. И для конечного потребителя, и для комбыта, и для граждан, и для экономики в целом, — указал Путин.

Российский лидер добавил, что состоявшиеся 28 октября переговоры, по оценке Москвы, прошли конструктивно со всех сторон.

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