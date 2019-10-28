Новак заявил о готовности Украины получать газ из России напрямую

В то же время Россия готова работать по существующему контракту на транзит до момента имплементации Украиной европейского законодательства.

Глава Минэнерго Александр Новак подвёл итоги трёхсторонних консультаций в формате Россия — Евросоюз — Украина по вопросам транзита газа. Встреча состоялась сегодня в Брюсселе и, как заявил российский министр, прошла достаточно позитивно.

— Мы видим готовность наших партнёров в том числе и по поставкам газа с 2020 года напрямую. Конкретные цифры будут обсуждаться позднее, — заявил он в эфире "России 24".

Новак отметил, что уже в конце ноября может состояться новый этап переговоров. Сторонам есть что обсудить, тем более что Киев пока не сформировал официальную позицию по поводу урегулирования судебного спора между "Газпромом" и "Нафтогазом" до конца текущего года.

А пока Россия готова с 2020 года обеспечить транзит газа через Украину в соответствии с нормами европейского законодательства.

— В качестве запасного варианта мы готовы обеспечить продление договора по транзиту газа, который действует на сегодняшний день, на 2020 год, — добавил Новак.

Как ранее сообщал Лайф, Россия предложила Украине продлить контракт на транзит газа. Однако, если Киев примет европейские законодательные нормы, оператор украинской газотранспортной системы будет обязан выставлять на аукцион свои транзитные мощности. И "Газпром" сможет выкупать их для осуществления краткосрочных и среднесрочных поставок без контракта. Ранее в Москве уже заявили о готовности изменить условия контракта транзита газа, если Киев его продлит. А сегодня президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили по телефону транзит российского газа в ЕС через Украину после того, как в начале 2020 года истечёт срок контракта.