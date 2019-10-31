Генсек НАТО назвал "источник вдохновения" для Украины

Столтенберг заявил, что мнение Москвы по поводу возможного членства Киева в альянсе не будет иметь значения.

Интеграция бывших советских республик, а также стран Организации Варшавского договора в НАТО служит примером того, что членство в альянсе достижимо, и потому такая перспектива должна быть "вдохновением" для Украины, полагает генсек НАТО Йенс Столтенберг.

— Я думаю, что для вас своего рода вдохновение видеть, что бывшие республики СССР теперь являются полноправными, преданными, высокоценными членами НАТО. Так что это возможно, — заявил Столтенберг на выступлении в Морской академии в Одессе.

Так генсек ответил на вопрос одного из курсантов о том, какая, по его мнению, страна НАТО могла бы стать примером для Украины. Столтенберг выразил мнение, что источником вдохновения могли бы стать те страны, которые уже входят в альянс, однако "всего несколько десятилетий назад мы думали, что это было абсолютно невозможно".

— Когда я был молод, вы знаете, для меня просто представить, что Польша будет членом НАТО, это было абсолютно немыслимо, — заявил он.

Столтенберг также отметил, что мнение России по поводу возможного членства Украины в альянсе не будет иметь значения, поскольку нет законных оснований, чтобы Москва влияла на этот вопрос.

— Это решение, которое должны принять Украина и 29 существующих членов альянса. Никто другой не имеет права вмешиваться в такое решение, — заявил он.

Генсек НАТО напомнил о саммите в Бухаресте в 2008 году, на котором было принято решение о том, что однажды Украина станет членом альянса.

— И это решение остаётся в силе, — подчеркнул он, однако напомнил о необходимости продолжения преобразований в стране.

Ранее в НАТО заявили, что Украина вряд ли достигнет стандартов НАТО к 2020 году.