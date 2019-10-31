СМИ назвали кодовое обозначение НАТО для российского Су-57

Ранее применявшееся обозначение Frazor относилось к программе перспективного авиакомплекса фронтовой авиации и к прототипам Т-50, проходящим испытания.

Североатлантический альянс присвоил перспективному российскому истребителю пятого поколения Су-57 кодовое наименование Felon ("Преступник", "Уголовник" и т.д.), пишет Scramble в "Фейсбуке".

— Технически Felon — это любой осуждённый за серьёзное преступление, однако вы также можете использовать Felon, чтобы описать любого, кто, по вашему мнению, совершил нечто ужасное, — указывает журнал.

Как отмечается, ранее применявшееся обозначение Frazor относилось к программе перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации и к прототипам Т-50, проходящим испытания, а не к серийному самолёту.

27 сентября Минобороны России показало видео первого полёта новейшего военного беспилотника "Охотник" вместе с истребителем пятого поколения Су-57.

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