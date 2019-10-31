Российские киноманы выбрали лучший хоррор десятилетия

Лучшим хоррором десятилетия, по мнению российских любителей фильмов пострашнее, является картина "Заклятие" про охотников за призраками и исследователей паранормальных явлений Эда и Лоррейн Уоррен. Об этом сообщает РИА "Новости".

Второй в рейтинге расположилась экранизация романа Стивена Кинга "Оно" о клоуне Пеннивайзе, которая с момента премьеры в 2017 году собрала уже более 700 миллионов долларов, став одним из самых кассовых фильмов в своей категории.

Бронзу взяла премьера 2016 года, психологический триллер режиссёра М. Найта Шьямалана "Сплит" о психически нездоровом герое, который похищает девушек-подростков.

Отмечается, что данный рейтинг был сформирован на основе данных портала "Кино Mail.ru".

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