СМИ: США рассматривают варианты нападения на Крым и Дальний Восток

По данным журналистов, американское правительство не исключает такого сценария событий, а потому пытается его смоделировать.

Власти США не оставляют попыток по "сдерживанию России" и в качестве одной из мер рассматривают планы по нападению на российские территории. В частности, речь идёт о Крымском полуострове и Дальнем Востоке, пишет издание Foreign Policy.

В статье говорится, что Белый дом намерен подготовиться к так называемой эпохе великодержавного соперничества. Например, на фоне этого процесса в американском правительстве звучат предложения по "горизонтальной эскалации и причинению издержек". Суть этой стратегии в том, чтобы США причиняли ущерб не только России, но и Китаю с применением своих "почти неограниченных" возможностей по всему миру, говорится в статье.

Одной из причин начала конфликта держав, по мнению американских аналитиков, может послужить якобы захват Россией Прибалтики. В то же время в статье отмечается, что данная концепция имеет весьма призрачные шансы на успех и может иметь катастрофические последствия для всего мира из-за наличия у РФ ядерного оружия.

Напомним, ранее Джеймстаунский фонд опубликовал доклад, согласно которому Россия в ходе возможного противостояния со странами Прибалтики и НАТО потеряет Калининград. Губернатор Калининградской области раскритиковал работу американского учёного и назвал её глупостью.