Обнародована характеристика КГБ на Путина

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Владимир Путин в годы службы в КГБ СССР. Фото © ТАСС / Russian Look via ZUMA Wire

В документе отмечается, что за время работы в органах госбезопасности Владимир Путин зарекомендовал себя как исполнительный, добросовестный и дисциплинированный сотрудник.

В Центральном государственном архиве историко-политических документов Санкт-Петербурга в честь 90-летия учреждения обнародовали большой список документов, которые раньше были недоступны широкой публике. В частности, одним из самых интересных материалов стала характеристика КГБ на своего сотрудника, а ныне президента России Владимира Путина.

В документе говорится, что Владимир Владимирович состоит на учёте в комсомольской организации Управления КГБ с 1975 года. На тот момент будущему лидеру России было 23 года. Отмечается, что за время работы в ведомстве он зарекомендовал себя как исполнительный, дисциплинированный и добросовестный сотрудник, отвечающий за организационную и спортивную работу. Путин морально устойчив и пользуется заслуженным авторитетом у товарищей по работе, подчёркивается в характеристике.

<p>Документы о службе Владимира Путина в КГБ. Фото © <a href="https://78.ru/news/2019-10-30/v_peterburge_raskrili_harakteristiku_kgb_na_putina?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews" target="_blank">78.ru</a></p>

Товарищ Путин В.В. постоянно повышает свой идейно-политический уровень. Активно занимается в сети партийной учёбы. Постоянно совершенствует своё профессиональное мастерство, — говорится в характеристике.

В характеристике также отмечаются спортивные увлечения и достижения молодого сотрудника КГБ, что Путин даже в свободное время занимается спортом, но при этом уже является мастером спорта СССР по дзюдо и самбо и чемпионом Ленинграда 1976 года.

<p>Документы Валентины Матвиенко и экс-губернатора Петербурга Георгия Полтавченко. Фото © <a href="https://78.ru/news/2019-10-30/v_peterburge_raskrili_harakteristiku_kgb_na_putina?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews" target="_blank">78.ru</a></p>

Отметим, также на выставке представлены документы, касающиеся председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и бывшего губернатора Петербурга Георгия Полтавченко.

Как сообщал Лайф, ранее президент России Владимир Путин не раз оценивал работу в КГБ опытом, который затем пригодился в гражданской жизни. Самым полезным навыком российский лидер называл умение "налаживать контакты, побуждать к каким-то действиям, объединять людей".

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