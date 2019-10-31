Дом президента Филиппин треснул при землетрясении

Магнитуда толчков составляла 6,8 по шкале Рихтера. Сам глава государства не пострадал.

Cracks in the apartment of Sen Bong Go in Davao following the earthquakes in Mindanao (pic from Sen Bong Go) @gmanews @gmanewsbreaking pic.twitter.com/uqqwh4isk5 — Amita O. Legaspi (@amitalegaspi) October 31, 2019

В городе Давао пошёл трещинами дом президента Филиппин Родриго Дутерте. Причиной стало землетрясение, которое произошло на острове сегодня, пишет GMA News.

Из-за подземных толчков трещины появились на стенах и потолке дома президента. По данным местных СМИ, магнитуда толчков составила 6,8 по шкале Рихтера, позднее её понизили до 6,5. Всего в результате происшествия в городе погибло три человека и около 10 пострадали.

Cracks found in the house of President Duterte following the earthquakes that hit Mindanao. (Pics from Sen Bong Go) @gmanews @gmanewsbreaking pic.twitter.com/WKcTYLN7Ot — Amita O. Legaspi (@amitalegaspi) October 31, 2019

На данный момент президент находится в безопасности. Он распорядился отправить всем нуждающимся необходимую помощь и может посетить пострадавшие регионы, отметил представитель главы государства Сальвадор Панело.

Ранее землетрясение произошло в Иркутской области. Его магнитуда составила 3,7 балла.