Дом президента Филиппин треснул при землетрясении

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Родриго Дутерте. Фото © ТАСС / Diego Azubel

Магнитуда толчков составляла 6,8 по шкале Рихтера. Сам глава государства не пострадал.

В городе Давао пошёл трещинами дом президента Филиппин Родриго Дутерте. Причиной стало землетрясение, которое произошло на острове сегодня, пишет GMA News.

Из-за подземных толчков трещины появились на стенах и потолке дома президента. По данным местных СМИ, магнитуда толчков составила 6,8 по шкале Рихтера, позднее её понизили до 6,5. Всего в результате происшествия в городе погибло три человека и около 10 пострадали.

На данный момент президент находится в безопасности. Он распорядился отправить всем нуждающимся необходимую помощь и может посетить пострадавшие регионы, отметил представитель главы государства Сальвадор Панело.

Ранее землетрясение произошло в Иркутской области. Его магнитуда составила 3,7 балла.

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