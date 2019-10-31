В Волгограде горе-мать бросила грудную дочь у поликлиники

Против неё возбудили уголовное дело. Полицейским она заявила, что оставила ребёнка, так как ей нужно было срочно уехать.

В Волгограде 28-летняя женщина оставила свою грудную дочь в коляске возле поликлиники.

Очевидцы, которые заметили коляску, вызвали полицию. Стражи порядка изучили записи камер видеонаблюдения и смогли установить личность матери новорождённой. Женщина оказалась ранее неоднократно судимой. На допросе она заявила, что оставила ребёнка, так как ей нужно было срочно уехать.

Против горе-матери возбудили уголовное дело. Теперь ей грозит лишение свободы на срок до одного года.

— Дознавателем отдела полиции УМВД России по Волгограду в отношении 28-летней женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 125 УК РФ (оставление в опасности. — Прим. ред.), — отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Девочка находится под наблюдением врачей.

А в Хабаровске ранее мать несколько дней не отвозила годовалого ребёнка с ожогами в больницу.