В Общественной палате назвали главные ценности россиян

Самой непопулярной ценностью граждане страны признали "чинопочитание как уважение к власти".

Для россиян главными ценностями являются патриотизм, чувство долга перед собой, семьёй и Отечеством, а также справедливость. Об этом сообщила председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

— По результатам мы выделили топ-3 традиционных ценностей, популярных у россиян разных возрастов: на первом месте — "патриотизм как любовь к Родине" — 61,7%, на втором — "чувство долга перед собой, семьёй и Отечеством" — 52,5%, на третьем — "человеколюбие и справедливость" — 42,7%, — представила Сутормина результаты исследования.

Она отметила, что основные традиционные ценности россиян совпадают с теми, которые заложены в Стратегии национальной безопасности РФ. Это говорит о том, что Россия проводит эффективную государственную политику в области сохранения традиционных ценностей.

Также Сутормина отметила, что самой непопулярной ценностью оказалось "чинопочитание как уважение к власти". По её мнению, это говорит о том, что россиян не интересует, какое положение занимают госслужащие, граждан больше волнует эффективность их работы.

Ранее Лайф сообщал, что Минпросвещения предложило школам провести флешмоб ко Дню народного единства.