Максим Фадеев назвал Наргиз Закирову извечной караоке-певицей

По словам известного продюсера, его лейбл потерял на артистке за последние пять лет 16 миллионов рублей.

После расторжения контрактов с артистами продюсерского центра MALFA Максим Фадеев раскрыл некоторые подробности конфликтов с артистами, а также прокомментировал ход споров и дальнейшие планы. Как сообщает портал Super, Наргиз Закирова стала одной из двух артистов, за права на чьи песни намерен бороться Фадеев. Сам же продюсер заявил, что изначально вообще даже не хотел работать с певицей из-за её возраста и эпатажного образа.

— Она всегда была караоке-певица. Всегда караоке-артистка. Она пела в ресторанах. Я постарался сделать ей репертуар. То есть сделать её личностью с репертуаром. И ей всё это нравилось, — заявил Фадеев.

Также продюсер отметил, что лично у него к Наргиз нет никаких обид.

— Она ведь тоже знает правду, вот в чём дело. То, что она рассказывает, ну как бы окей, ей нужно было сделать релиз. Посмотрите на все их выпады, они связаны только с релизами песен. Передача — релиз песни. Это обычный дешёвый хайп, — отметил Максим Фадеев.

По словам Фадеева, лейбл MALFA ждёт переформатирование, после которого он начнёт сотрудничество с людьми, которые не просто умеют петь, а с творцами своего дела. Также лейбл будет существовать только на международном уровне.

Как сообщал Лайф, 8 августа официальный представитель Наргиз сообщил о решении продюсерского центра Максима Фадеева разорвать контракт с певицей.