Путин заявил, что новейший корвет "Гремящий" оснастят гиперзвуковыми ракетами

Президент России лично осмотрел корабль, поднявшись на его борт во время визита в Калининградскую область.

Новейший корвет "Гремящий" ВМФ России будет вооружён перспективными гиперзвуковыми ракетами "Циркон". Об этом Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин заявил во время посещения боевого корабля в Калининграде, где судно проходит заводские ходовые испытания на полигонах Балтийского флота.

Президент России осмотрел помещения на борту корвета. Также Владимиру Путину рассказали о системах вооружения и оборудовании корабля. Доклад представлял командир "Гремящего" капитан второго ранга Роман Довгайлов. Офицер рассказал Владимиру Путину об особенностях управления корветом. Также капитан судна обратил внимание главы государства на пустые контейнеры в носовой части корабля, где должны быть размещены ракеты "Калибр". Однако, как отметил Довгайлов, в перспективе корвет может быть вооружён и новейшими гиперзвуковыми ракетами "Циркон".

— "Циркон" обязательно будет, — заявил президент, одновременно обращаясь и к министру обороны Сергею Шойгу. Глава военного ведомства утвердительно кивнул головой.

Покидая борт корабля, президент пожелал командиру "Гремящего" счастливого предстоящего плавания и успешного завершения государственных испытаний.

Напомним, в начале текущего года в ходе Послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин сообщил, что работа над гиперзвуковой ракетой "Циркон" идёт по графику, она будет сдана в срок. Как сообщал Лайф, новая ракета будет иметь скорость 9 Махов, вооружать ею будут надводные и подводные корабли. Дальность её полета составит более тысячи километров.