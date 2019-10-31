В Екатеринбурге задержали мужчину, сообщившего о "минировании" самолёта

Оказалось, что он пьян. Теперь ему грозит уголовная ответственность и крупный штраф.

В Екатеринбурге задержали мужчину, который ранее сообщил о бомбе в самолёте авиакомпании UTair.

— Благодаря слаженной работе аэропорта Кольцово и специальных служб менее часа потребовалось для того, чтобы установить и задержать лжеминёра, который оказался гражданином России 1982 года рождения, — передаёт РИА "Новости" сообщение пресс-службы УФСБ России по Свердловской области.

Напомним, лайнер должен был вылететь из Екатеринбурга в Сургут, на борту находилось 60 человек. Сообщение о бомбе поступило перед взлётом. Тогда экстренные службы предположили, что сообщить о "минировании" самолёта мог один из пассажиров, опаздывавших на рейс.

Правоохранители отметили, что мужчина был пьян. Теперь телефонному хулигану грозит уголовная ответственность и крупный штраф. Пассажиры рейса не смогли вовремя долететь до пункта назначения. Работе аэропорта Кольцово инцидент не помешал.

Ранее ещё один "телефонный террорист" "заминировал" вылетевший без него из Улан-Удэ самолёт.