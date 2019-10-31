Эксперт рассказал Лайфу о преимуществах нового формата Госсовета

Новая модель, придуманная президентом России Владимиром Путиным, представляет уникальный формат взаимодействия.

Профессор Высшей школы экономики (ВШЭ), директор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт рассказал Лайфу об итогах Госсовета с участием 50 губернаторов.

— Абсолютно новый формат проведения — когда, помимо того что рабочие группы проходят, ещё и непосредственно перед заседанием Госсовета проходит отдельное, очень широкое, с экспертами, специалистами, профессионалами этой отрасли, общественными организациями совещание — во всём мире называется группой интересов. И это придаёт всем госсоветам очень важное значение, — отмечает Шпунт.

По его словам, долгое время Госсовет был машиной для утверждения уже разработанных подготовленных решений. Сейчас же решения принимаются именно внутри аппарата Госсовета, иногда даже вопреки изначальной позиции правительства.

Как отмечает эксперт, Госсовет становится площадкой для создания новых решений, взаимодействия губернаторов и правительства.

— Собственно говоря, вот эта новая модель Госсовета, которая придумана Владимиром Владимировичем Путиным, запущена им, на этом и базируется. Возникает уникальный механизм согласования, — сказал он.

Кроме того, Шпунт отметил, что раньше эксперты могли взаимодействовать только с правительством, однако теперь они могут напрямую выходить на президента России.

Ранее стало известно, о чём разговаривал президент России Владимир Путин с губернаторами на Госсовете.