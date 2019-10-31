Эксперт: Путин уделяет особое внимание теме первичной медпомощи

По словам специалиста, ситуация, когда за полгода президент проводит около четырёх мероприятий по одному вопросу, встречается редко.

Проблема первичной медпомощи является не только медицинской, но и демографической, поэтому на заседании Госсовета эта тема играла немаловажную роль, заявил Лайфу профессор Высшей школы экономики (ВШЭ), директор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт.

— Почему этим занимается Госсовет, потому что это проблема не медицинская, это проблема демографическая, проблема выживаемости. Уровень смертности определяется не высокотехнологичной медициной, а именно состоянием низового звена, — сказал Шпунт.

Эксперт напомнил о показателях, которые приводила министр здравоохранения Вероника Скворцова: 40% смертей от инфаркта и инсульта можно было бы предотвратить, если бы вовремя была оказана первичная медицинская помощь.

— Смертность от сердечных заболеваний в России — первое место среди смертностей. Вот почему так важно первичное медицинское звено, — подчеркнул Шпунт.

По его словам, сейчас в России появились новые томографы, новые медицинские технологии, появилась возможность делать сложные операции. Эта область находится под особым вниманием федерального центра, добавил эксперт.

— Владимир Владимирович Путин начал летом, он обозначил проблемы первичного медицинского звена как главную проблему здравоохранения наряду с кадрами и лекарствами. Потом ещё проходило несколько отдельных совещаний с участием лично президента, — заявил собеседник Лайфа.

Он отметил, что ситуация, когда за полгода президент проводит около четырёх мероприятий по одной проблеме, встречается достаточно редко.

— Тему нельзя воспринимать как министерской, это тема именно выживания, не здоровья, тема смертности, — добавил он.

Ранее Александр Шпунт рассказал о новой модели Госсовета.