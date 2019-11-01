Закон о надёжном Рунете вступил в силу

Подписанный 1 мая президентом России Владимиром Путиным закон об обеспечении функционирования отечественного сегмента интернета при его отключении от глобальной инфраструктуры вступил в силу.

На фоне переживаний многих россиян о том, что новый закон станет российским аналогом китайского "золотого щита", официальные лица неоднократно заявляли, что в данном случае речь идёт не о введении ограничений.

Техническая сторона нового закона подразумевает создание инфраструктуры, которая будет задействована в случае возникновения угрозы безопасной работе Рунета.

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