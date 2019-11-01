Нацбанк Украины назвал размер сокращения транзита газа к 2020 году

Это приведёт к прямым потерям валютных поступлений, а также создаст риски для деятельности смежных секторов экономики.

Транзит природного газа через территорию Украины в 2020 году может сократиться до 50 миллиардов куб. м, свидетельствуют данные прогноза Национального банка Украины (НБУ).

— В базовом сценарии макроэкономического прогноза объём транзита может сократиться с примерно 90 млрд куб. м в 2019 году до 50 млрд куб. м в 2020 году и до 30 млрд куб. м с 2021 года, — сказано в сообщении банка.

В связи с этим, по расчёту банка, прямые потери экономики Украины составят 0,6% ВВП в 2020 году и 0,9% ВВП — с 2021-го.

В НБУ заявили, что транзит газа приносит Украине около трёх миллиардов долларов в год. Его прекращение приведёт к прямым потерям валютных поступлений, а также создаст риски для деятельности смежных секторов экономики и обеспечения собственных нужд страны газом.

Действующий десятилетний контракт на транзит российского газа через Украину истекает в декабре этого года. Сейчас РФ планирует запустить два газопровода в обход Украины — "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".

Ранее президент России Владимир Путин призвал РФ и Украину обнулить взаимные претензии по газовому спору.