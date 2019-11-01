Вид на жительство в России стал бессрочным

До таких изменений в законодательстве документ выдавался на пять лет с возможностью его продления.

С 1 ноября вид на жительство в России для иностранцев станет бессрочным, однако потребуется ежегодное подтверждение. Об этом ТАСС сообщили в МВД РФ.

Как рассказали в ведомстве, до таких изменений вид на жительство выдавался на пять лет с возможностью его продления.

— Теперь постоянно проживающий в России иностранец, имеющий вид на жительство, обязан будет каждый год подавать уведомление о подтверждении своего проживания в РФ в орган внутренних дел, в том числе в электронной форме, — сказано в сообщении.

По истечении каждого пятого года уведомление можно подать только лично. При этом, если в течение двух дней иностранец не направит такое уведомление, вид на жительство аннулируют.

В ведомстве указали, что для иностранных высококвалифицированных специалистов, а также их семьи вид на жительство будет выдаваться на срок действия их разрешения на работу.

С ноября 2019 года также расширился перечень лиц, которые могут получить такой документ без разрешения. В их число вошли иностранные граждане, которые родились на территории РСФСР, имели гражданство СССР, успешно освоили в России имеющую госаккредитацию программу высшего образования по очной форме обучения и получившие документ об образовании и о квалификации с отличием. В список также попали и отдельные категории специалистов, которые проработали в России не менее полугода до дня подачи заявления.

Без учёта квоты Правительства РФ разрешение на временное проживание в России могут получить теперь граждане Украины или лица без гражданства, постоянно проживавшие на её территории, признанные беженцами либо получившие убежище в России.

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