США ввели санкции против строительного сектора Ирана

США ввели ряд новых санкций против строительного сектора Ирана, а также установили ограничения в связи с ядерной программой. Об этом сказано в распространённом в четверг заявлении пресс-службы Госдепартамента.

В сообщении сказано, что одно решение по поводу санкций связано со строительным сектором Ирана как контролируемого прямо или косвенно Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а другое выделяет четыре стратегических материала, используемых в иранской ядерной и военных программах, а также в программе создания баллистических ракет.

В пресс-службе отметили, что это позволит США препятствовать приобретению Ираном стратегических материалов для КСИР.

Ранее конгресс США одобрил очередной пакет санкций против Турции.