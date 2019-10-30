Конгресс США одобрил очередной пакет санкций против Турции

Под его действие подпадут лица, причастные к военным действиям в Сирии, в частности турецкий министр обороны и крупнейший банк страны.

Палата представителей конгресса США одобрила пакет санкций против Турции, связанных с проведением военной операции в Сирии и покупкой российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Трансляция заседания велась на сайте законодательного органа.

Инициатива носит название PACT Act. Данный акроним образован от Protect Against Conflict by Turkey Act ("Закон о защите от конфликта со стороны Турции"). Согласно ему, глава Белого дома Дональд Трамп обязан принять меры против лиц, причастных к проведению военной операции в Сирии, в частности против министра обороны Турции Хулуси Акара и крупнейшего турецкого банка Halkbank.

Также, согласно закону о противодействии противникам Америки, страна должна ввести санкции за покупку ЗРК С-400 у России.

Напомним, 23 октября Трамп поручил снять санкции с Турции, введённые 15 октября, однако оставил за собой право ввести их вновь в любой момент.