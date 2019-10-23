Трамп поручил снять санкции с Турции, но с оговорками

Американский лидер доволен, что режим прекращения огня в районе турецко-сирийской границы сохраняется. Однако он оставляет за собой право надавить на Анкару в любой момент.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что дал поручение снять с Турции санкции, наложенные из-за операции в Сирии. Ограничительные меры были введены 15 октября и касались турецкого Министерства обороны и энергетики, а также глав данных ведомств.

— Санкции будут сняты, пока не случится что-то, чем мы не будем довольны, — заявил Дональд Трамп, выступая в Белом доме.

Американский лидер добавил, что режим прекращения огня в районе турецко-сирийской границы соблюдается "лучше всяких ожиданий".

— Сегодня утром Правительство Турции проинформировало мою администрацию, что они остановят боевые действия и наступление в Сирии ради прекращения огня. И я верю, что оно будет постоянным, — отметил он.

Напомним, Турция начала операцию "Источник мира" на севере Сирии 9 октября. В ответ на это президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций. Позднее страны договорились приостановить военные действия в САР. Несмотря на это, Помпео заявил о готовности США применить военную силу против Турции, а Эрдоган пригрозил возобновить операцию в Сирии при срыве договорённостей.