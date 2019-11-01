Трамп назвал имя кандидата на пост первого замгоссекретаря США

Президент США Дональд Трамп назвал кандидата на пост первого заместителя госсекретаря, им стал спецпредставитель по КНДР Стивен Биган. Об этом говорится в распространённом сообщении Белого дома.

— В сенат направлено представление кандидата: Стивен Биган из штата Мичиган на пост первого заместителя государственного секретаря вместо Джона Салливана, — сказано в документе.

Кандидатуру Салливана сейчас рассматривают на пост посла США в России. В Госдепартаменте он в том числе отвечал за переговоры с РФ по сотрудничеству в борьбе с терроризмом.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал преемника главы Минэнерго.