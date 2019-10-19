Трамп назвал преемника главы Минэнерго США

Вместо подавшего в отставку министра энергетики США Рика Перри президент Дональд Трамп выдвинул в качестве кандидата на вакантный пост его заместителя Дэна Бруйетта. Об этом американский лидер написал в "Твиттере".

— Опыт Дэна в этой сфере не имеет равных. Он абсолютный профессионал. Не сомневаюсь, что он сделает отличную работу, — написал Трамп.

Глава государства также выразил слова благодарности пока находящемуся в должности Рику Перри, отметив его успехи не только как прекрасного министра энергетики, но и отличного губернатора штата Техас (2000–2015). Трамп также добавил, что тот продолжит руководить Минэнерго США до конца текущего года.

Примечательность смены кадров состоит в том, что фигура главы Минэнерго США неразрывно связана с потенциальным импичментом Трампа из-за звонка президенту Украины Владимиру Зеленскому, в ходе которого американский лидер попросил украинского об "услуге" против Джо Байдена — конкурента Трампа на выборах в 2020 году.

Именно Перри в качестве главы американской делегации приехал в мае в Киев поздравлять Зеленского с победой на выборах и в целом уделял большое внимание украинским проблемам, заявляя о поддержке Киеву. По словам Трампа, по настоянию Перри он и позвонил тогда Зеленскому.