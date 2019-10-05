СМИ: Рик Перри призывал включить американцев в совет "Нафтогаза"

Глава американского Минэнерго был вовлечён в процесс оказания давления на власти Украины куда больше, чем казалось раньше.

Министр энергетики США Рик Перри призывал президента Украины искоренить коррупцию, подталкивал новое правительство к изменениям в государственной нефтегазовой компании и советовал включить в совет "Нафтогаза" американцев, отметили в интервью Politico осведомлённые информаторы.

По заявлению источников, глава Минэнерго был куда более глубоко вовлечён в процесс оказания давления на чиновников в Киеве, чем это было известно ранее, он играл активную роль в усилиях администрации Трампа по формированию решений недавно избранного правительства Владимира Зеленского.

Среди других изменений Перри настаивал на том, чтобы украинская государственная газовая компания "Нафтогаз" расширила свой совет, включив в него американцев, сообщили два человека, знакомые с этим вопросом. На рассмотрении членов правления находились двое высокопоставленных энергетиков из родного штата Перри — Техаса, отмечает издание.

Представитель Министерства энергетики Шейлин Хайнс подтвердила, что глава Минэнерго советовал Зеленскому сменить состав правления "Нафтогаза", однако не указала, когда состоялись эти переговоры.

Именно Перри находился на инаугурации президента Украины Владимира Зеленского в Киеве вместо вице-президента США в мае 2019 года и прилетал в Киев в июле.

Напомним, министр энергетики США планирует уйти в отставку в ноябре этого года.