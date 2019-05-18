Министр энергетики США приедет на инаугурацию Зеленского

Кроме того, в Киеве ожидают визита президентов сразу пяти государств на торжественную церемонию.

Министр энергетики США Рик Перри прибудет на церемонию инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщила спикер МИД Незалежной Екатерина Зеленко.

На церемонії #інавгурація очікуємо 5 президентів: 🇱🇻,🇱🇹,🇪🇪,🇬🇪,🇭🇺;Віце-президента🇹🇷, Прем‘єр-міністра🇲🇩, главу парламенту🇦🇿; 4 віце-прем’єрів:🇧🇾,🇷🇴,🇸🇰,🇧🇬; 4 міністрів: від 🇺🇸-енергетики, від 🇨🇦-оборони, від 🇫🇷-з питань Європи,від 🇵🇱-Главу МЗС. +понад 40 інших високих представників — Kateryna Zelenko (@KaterynaZelenko) 18 мая 2019 г.

— На церемонии инаугурации ожидаем пять президентов — Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии, Венгрии, вице-президента Турции, премьер-министра Молдавии, главу парламента Азербайджана, вице-премьеров Белоруссии, Словакии, Болгарии, Румынии, четырёх министров: от США — энергетики, от Канады — обороны, от Франции — по вопросам Европы, от Польши — главу МИД, — написала Зеленко в своём Twitter, добавив, что также прибудут порядка 40 высокопоставленных гостей.

Напомним, ранее действующий президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о проведении инаугурации 20 мая, в понедельник. Ранее посол Украины в США Валерий Чалый сообщил, что глава Соединённых Штатов Дональд Трамп, а также высокопоставленные американские чиновники, например вице-президент Майк Пенс, не планируют приезжать на церемонию инаугурации избранного украинского президента Владимира Зеленского.