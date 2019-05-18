Украинский посол заявил, что Трамп не приедет на инаугурацию Зеленского

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Украинский посол заявил, что Трамп не приедет на инаугурацию Зеленского

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Кадр из сериала © "Слуга народа"

В то же время от США на мероприятие вступления нового президента Незалежной в должность прибудет американская делегация из 15 человек.

Посол Украины в США Валерий Чалый сообщил, что глава Соединённых Штатов Дональд Трамп, а также высокопоставленные американские чиновники, например вице-президент Майк Пенс, не планируют приезжать на церемонию инаугурации избранного украинского президента Владимира Зеленского.

Учитывая короткий срок, оставшийся до инаугурационных мероприятий на Украине, понятно, что не идёт речи об участии президента или вице-президента США, поскольку у них тесные графики, утверждённые наперёд, — приводит его слова портал "Укринформ".

Напомним, ранее действующий президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о проведении инаугурации 20 мая, в понедельник. Дата вызвала волну возмущений в штабе Зеленского, поскольку будний день неудобен для жителей и гостей Киева.

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