Украинский посол заявил, что Трамп не приедет на инаугурацию Зеленского

В то же время от США на мероприятие вступления нового президента Незалежной в должность прибудет американская делегация из 15 человек.

Посол Украины в США Валерий Чалый сообщил, что глава Соединённых Штатов Дональд Трамп, а также высокопоставленные американские чиновники, например вице-президент Майк Пенс, не планируют приезжать на церемонию инаугурации избранного украинского президента Владимира Зеленского.

— Учитывая короткий срок, оставшийся до инаугурационных мероприятий на Украине, понятно, что не идёт речи об участии президента или вице-президента США, поскольку у них тесные графики, утверждённые наперёд, — приводит его слова портал "Укринформ".

Напомним, ранее действующий президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о проведении инаугурации 20 мая, в понедельник. Дата вызвала волну возмущений в штабе Зеленского, поскольку будний день неудобен для жителей и гостей Киева.