Советник Зеленского о дате инаугурации: Решили "насолить" украинцам

20 мая выпадает на понедельник. По мнению команды нового лидера страны, будний день неудобен и для жителей Киева, и для зарубежных гостей.

Утвердив дату инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского на 20 мая, депутаты Верховной рады решили "насолить украинскому народу" и создать проблемы. Такое мнение выразил советник Зеленского по политическим вопросам, пишет "Интерфакс-Украина".

— Часть народных депутатов решили пойти по любому пути, лишь бы не поддержать предложения президента страны (В. Зеленского) и тех граждан Украины, которые его поддержали на выборах, — сказал Дмитрий Разумков.

Он также считает, что своим решением депутаты Рады вредят имиджу Украины.

По мнению Разумкова, жителям Киева будет дискомфортно в день инаугурации. Ведь 20 мая — понедельник. Удобнее было бы назначить церемонию вступления в должность главы Украины на выходной день. Даже членам зарубежных делегаций было бы удобнее подстроить свои графики под нерабочий день.

Напомним, депутаты Верховной рады выбирали дату инаугурации Зеленского более двух недель. За 20 мая сегодня проголосовали 315 парламентариев.

Сам Владимир Зеленский требовал от Верховной рады назначить инаугурацию на 19 мая. Однако эта дата совпадает с Днём памяти жертв политических репрессий.