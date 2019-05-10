Зеленский потребовал провести инаугурацию 19 мая

Также он посоветовал членам парламента "думать о народе, а не о депутатских ксивах".

Избранный президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Верховной рады провести церемонию инаугурации 19 мая. Соответствующее видеообращение он опубликовал в "Фейсбуке".

— Я обращаюсь к Верховной раде: на ближайшем заседании назначить датой инаугурации 19 мая. Этого требую не я, этого требует народ Украины, в интересах которого вы присягали действовать, — заявил Зеленский.

Также он посоветовал членам парламента "думать о народе, а не о депутатских ксивах".

Ранее Лайф сообщал, что в Верховной раде предлагают устроить инаугурацию Зеленского в два этапа. 19 мая — на заседании парламента и 3 июня — в СК "Олимпийский".

Между тем историки раскритиковали дату 19 мая, так как она совпадает с Днём памяти жертв политических репрессий.

Окончательная дата вступления в должность избранного президента Украины Владимира Зеленского будет определена 14 мая на заседании украинского парламента.