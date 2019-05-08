В Раде предложили провести инаугурацию Зеленского на стадионе "Олимпийский"

Впрочем, традиционная церемония на заседании парламента также никуда не денется.

Депутат Верховной рады от фракции Блока Петра Порошенко Сергей Каплин зарегистрировал в Верховной раде законопроект, согласно которому инаугурация избранного президента Украины может пройти в два этапа: закрытый (на заседании парламента 19 мая) и открытый (на стадионе "Олимпийский" 3 июня, куда будут приглашены все желающие). Текст соответствующей инициативы опубликован на сайте украинского парламента.

— С целью привлечения максимального количества иностранных гостей предлагается проведение заседания в два этапа. Первый — 19 мая 2019-го в зале заседаний Верховной рады Украины, второй — 3 июня на НСК "Олимпийский", — поясняется в сообщении.

По информации проекта, президент на стадионе повторно принесёт присягу и произнесёт речь перед украинским народом.

Как ранее сообщал Лайф, дату 19 мая для инаугурации предложил один из депутатов Верховной рады. Позже и сам Зеленский предложил провести в этот день церемонию и отметил, что надо поскорее приступать к работе. Однако окончательная дата вступления в должность избранного президента Украины Владимира Зеленского будет определена 14 мая на заседании Верховной рады.

В то же время руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович выступил против проведения инаугурации 19 мая. Он объяснил, что эта дата крайне неудачная, поскольку совпадает с Днём памяти жертв политических репрессий.