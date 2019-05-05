Зеленского призвали не глумиться над памятью репрессированных

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Зеленского призвали не глумиться над памятью репрессированных

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Владимир Зеленский. Фото: © официальный сайт Владимира Зеленского

Предложенная Зеленским дата инаугурации совпадает с Днём памяти жертв политических репрессий.

Руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович объяснил на своей станице в Facebook, почему Зеленскому не стоит проводить инаугурацию 19 мая.

Эта дата крайне неудачная, поскольку совпадает с Днём памяти жертв политических репрессий.

19 мая — День память жертв политических репрессий, — гласит подпись снимка.

Президент Владимир Зеленский не имеет права на глумление над памятью жертв, пишет вместе с тем Вятрович.

Ранее Лайф сообщал, что дату 19 мая для инаугурации предложил один из депутатов Верховной рады. Позже и сам Зеленский предложил провести в этот день церемонию и отметил, что надо поскорее приступать к работе. Однако окончательная дата вступления в должность избранного президента Украины Владимира Зеленского будет определена 14 мая на заседании Верховной рады.

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