Зеленского призвали не глумиться над памятью репрессированных

Руководитель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович объяснил на своей станице в , почему Зеленскому не стоит проводить инаугурацию 19 мая.
Эта дата крайне неудачная, поскольку совпадает с Днём памяти жертв политических репрессий.
— 19 мая — День память жертв политических репрессий, — гласит подпись снимка.
— Президент Владимир Зеленский не имеет права на глумление над памятью жертв, — пишет вместе с тем Вятрович.
Ранее Лайф сообщал, что дату 19 мая для инаугурации предложил один из депутатов Верховной рады. Позже и сам Зеленский предложил провести в этот день церемонию и отметил, что надо поскорее приступать к работе. Однако окончательная дата вступления в должность избранного президента Украины Владимира Зеленского будет определена 14 мая на заседании Верховной рады.
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