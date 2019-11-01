СМИ: Доллар может потерять статус основной резервной валюты

Если этот прогноз сбудется и доллар потеряет свои позиции, то это место займёт китайский юань.

Несколько десятилетий американский доллар считался основной резервной валютой, однако скоро его статус может оказаться под угрозой. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на эксперта Института анализа глобальной безопасности Анн Корин.

Специалист напомнила о существовании государств с большой мотивацией отказаться от доллара в пользу расчётов в национальных валютах. К таким странам относятся Россия, Китай и государства Евросоюза.

— Мы не знаем, что будет дальше, но мы знаем, что текущая ситуация неустойчива, — сказала Корин.

Она также отметила, что одним из факторов остаётся то, что при использовании доллара или при операциях через банки США юридические лица попадают под американскую юрисдикцию.

— Европа хочет вести бизнес с Ираном. Он не хочет подчиняться законам США для ведения бизнеса с Ираном, — полагает Корин.

По её мнению, если доллар потеряет позиции, то на его месте окажется китайский юань.

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