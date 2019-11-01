С членами детского "бойцовского клуба" на Сахалине работают психологи

С подростками из города Оха на Сахалине, которые были участниками "бойцовского клуба", начали работать психологи. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

— К выяснению обстоятельств и профилактическим беседам уже приступили местные психологи и социальные работники. Вскоре к ним присоединится бригада Центра психолого-педагогической помощи семье и детям. Кроме того, в Оху вылетает выездная комиссия по делам несовершеннолетних, — сказал зампред правительства региона Сергей Наумов.

Отмечается, что работа ведётся буквально поимённо со всеми участниками сообщества. Сотрудники полиции и прокуратуры беседуют с ребятами и их родителями, чтобы выяснить больше информации о "бойцовском клубе".

Также в преддверии школьных каникул в дополнение к обычным урокам проводятся классные часы на тему "Безопасность, агрессия, участие в соцсетях".

Ранее Лайф сообщал, что информацией о "бойцовском клубе" для несовершеннолетних на Сахалине заинтересовалась прокуратура.

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