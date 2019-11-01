В "Роскачестве" назвали простые способы проверить мясо и молочку на свежесть

К примеру, мясо можно проверить с помощью пальца, если надавить на кусок и ямка быстро исчезнет, значит, надо покупать.

Найти в Интернете советы по проверке свежести продуктов в домашних условиях очень просто, однако понять, какие из них действительно работают, непосвящённому человеку сложно. Специалисты "Роскачества" собрали и разложили по полочкам самые популярные "рекомендации" из Сети. Об этом сообщает ТАСС.

Так, например, проверка свежести мяса при помощи пальца, по мнению специалистов, работает отлично: если надавить на кусок пальцем, то оставшаяся после этого ямка должна быстро исчезнуть. Если этого не происходит, то в мясе начались естественные процессы, влияющие на упругость ткани, что в свою очередь говорит о его не первой свежести.

А вот утверждения о том, что если мясо чернеет в середине, а края остаются светлыми, то это говорит о его искусственном "омоложении", специалисты назвали неверными. Объяснение этому явлению кроется в способе упаковки мяса — внутри создаётся особая газовая среда, защищающая мясо от порчи. Она может влиять на цвет, но никакой опасности для человека не несёт.

Также не даст представлений о свежести мяса тест салфеткой: предполагается, что если к свежему куску приложить салфетку, то на ней не останется обильного влажного следа и крови. В действительности таким способом можно узнать технологические характеристики мяса, но никак не его свежесть.

— Если салфетка намокает, то такое мясо будет сильно ужариваться или увариваться, а в готовом виде оно будет сухим, не сочным и не ароматным. Если салфетка остаётся сухой, то мясо хорошо удерживает влагу, а значит, будет сочным и в готовом виде, — говорится в публикации.

Не соответствуют реальности и теории о том, что белые вкрапления в филе птицы говорят о прикорме птицы гормонами. Это допустимый дефект для филе или грудки, вызванный прижизненными изменениями структуры мышц. В редких случаях мышечная ткань птиц может даже зеленеть. Более точно причины этого явления изучаются, однако отмечается, что это не гормоны, ведь они запрещены в России.

Что касается молочных продуктов, то специалисты опровергли предположение, что если оставленный в открытом виде творог желтеет, то в нём содержатся растительные жиры. На самом деле это вовсе не реально установить в домашних условиях, поскольку в молочной продукции используются подготовленные жиры, которые невозможно отделить.

Ещё один разрушенный миф из Интернета гласил, что сыр с растительными жирами крошится при нарезке. Как и в отношении творога, найти растительные жиры в сыре дома невозможно. А его крошливость объясняется технологией производства и сортом сыра, особенностями формирования сырного зерна и другими производственными факторами.

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