Минобороны показало уникальные кадры загрузки "Ярсов" в пусковую установку

Как отметили в военном ведомстве, принятие на вооружение комплекса "Ярс" усилит боевые возможности РВСН по преодолению систем противоракетной обороны вероятного противника.

Подразделение ракетных войск стратегического назначения ВС РФ, базирующееся в Калужской области, завершило комплекс предварительных строительно-монтажных работ для перевооружения на межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) PC-24, более известные как "Ярс". Видеозапись с уникальными кадрами загрузки "Ярсов" в пусковую шахту опубликовало Министерство обороны России.

— Новейшая твёрдотопливная межконтинентальная баллистическая ракета "Ярс" загружается в шахтную пусковую установку со специального транспортно-загрузочного агрегата, доставившего её на позицию. Сложнейшие технологические операции длятся несколько часов, — говорится в пояснении военного ведомства к ролику.

Ранее создатель "Ярса" и "Тополя" рассказал о превосходстве российских ракет. По его словам, Россия на 10–15 лет опережает США в создании оружия ответного удара.

Лайф показывал также кадры испытания ядерной триады России.