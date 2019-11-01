В США лабрадору пришлось давать присягу для работы в прокуратуре

Заниматься в ведомстве четвероногий друг будет психологической помощью пострадавшим.

Лабрадор по кличке Хэтти стал новым сотрудником прокуратуры в округе Кук в Иллинойсе. Но перед этим четвероногий, как и все его коллеги, официально принёс присягу. Об этом сообщает само ведомство.

Хэтти будет помогать в реабилитации детей с психологическими проблемами, ставших жертвами нападений. В задачу двухлетней собаки входит оказание эмоциональной поддержки. Хэтти — первая собака в офисе прокурора Чикаго, выполняющая такую функцию.

Лабрадор будет работать по стандартному графику — с 9:00 до 17:00. Предполагается, что за год он успеет пообщаться примерно с 200 пострадавшими.

Лабрадоры — верные друзья людей. К примеру, в Иркутской области собака по имени Клео искала пропавших после паводка.