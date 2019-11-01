Суд признал законным включение ФБК Навального в список иноагентов

323

Фото © ТАСС / Максим Григорьев

Замоскворецкий суд Москвы признал законным решение Минюста включить Фонд борьбы с коррупцией блогера Алексея Навального в список иноагентов. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Валентина Норбах.

Таким образом, ФБК было отказано в удовлетворении административного иска.

Ранее Минюст объявил о включении Фонда борьбы с коррупцией в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента. В Кремле прокомментировали эту новость, отметив, что "это прерогатива Минюста".

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×