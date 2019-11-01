Суд признал законным включение ФБК Навального в список иноагентов

Замоскворецкий суд Москвы признал законным решение Минюста включить Фонд борьбы с коррупцией блогера Алексея Навального в список иноагентов. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Валентина Норбах.
Таким образом, ФБК было отказано в удовлетворении административного иска.
Ранее Минюст объявил о включении Фонда борьбы с коррупцией в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента. В Кремле прокомментировали эту новость, отметив, что "это прерогатива Минюста".
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