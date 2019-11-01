Большинство россиян поддержали идею ввести "отцовский капитал"

Эту сумму многодетные папы хотели бы потратить на приобретение жилья, оплату ипотечного займа или покупку семейного автомобиля.

74% российских семей поддерживают введение такой меры господдержки как "отцовский капитал". Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на опрос, проведенный Общественной палатой РФ. Предлагаемый размер, на котором сошлись респонденты, составляет 453 тысячи рублей. Российские отцы, в основном, хотели бы потратить эти средства на приобретение или оплату ипотеки, на втором месте оказалась покупка автомобиля.

В исследовании приняли участие свыше 10 тысяч человек из 83 субъектов страны, причем большая часть — члены многодетных семей.

Ранее стало известно, что размер маткапитала в 2020 году увеличится на 3,8% и составит 466 тысячи рублей. По действующему законодательству, эта программа будет действовать до конца 2021 года, однако спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила президенту Владимиру Путину продлить сроки выплат до 2025 года.

Отметим, что с декабря 2019 года жительницам Воронежской области будет выплачиваться еще и региональный "материнский капитал". Эта инициатива вошла в топ-5 лучших практик регионального управления по версии ЭИСИ (Экспертного института социальных исследований). Специалисты уверены, что поддержка материнства и детства должна быть одним из приоритетных вопросов для каждого региона, одной федеральной программы тут недостаточно. Без активного участия региональных властей, например, будет невозможно реализовать национальный проект "Демография".