В страшном ДТП с тремя погибшими выжил только священник

Авария произошла в последний день путешествия туристов, когда они направлялись в аэропорт.

В ЮАР в результате ДТП погибло три британских туриста во время "путешествия их мечты". Единственного выжившего — 67-летнего священника Питера Харриса — доставили в больницу, сообщает Metro.

Мужчина вместе с женой Мирандой и друзьями Крисом Найлором и его женой Сюзанной отправился в 10-дневное путешествие по Африке. Страшная авария случилась в последний день поездки, когда компания уже направлялась в аэропорт. Они пересекали мост над рекой Сварткопс на Toyota, и внезапный порыв ветра сдул их машину. Автомобиль врезался в другое транспортное средство и упал в реку с высоты 22 метров.

Миранда Харрис, Крис и Сюзанна Найлор скончались от полученных травм на месте. Питера Харриса доставили в местную больницу. Отмечается, что все они были очень набожными людьми. У четы Нейлоров осталось трое взрослых детей, а Харрисы являются родителями четверых взрослых детей.

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