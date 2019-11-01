Россия и Турция начали совместное патрулирование границы Сирии

Бронеавтомобили под защитой бронетранспортёра проедут более 100 километров с востока на запад.

В Сирии от пункта таможенного перехода Дербисия стартовала колонна военных автомобилей Турции и Сирии. Задача военных двух стран — первое совместное патрулирование границы с Сирией. Об этом сообщает Минобороны РФ.

— С 12:15 часов первого ноября 2019 года первый совместный патруль российской военной полиции и пограничной службы Турции начал совместное патрулирование сирийско-турецкой границы, — отметили в военном ведомстве.

С российской стороны участвует военная полиция, с турецкой — пограничная служба. Двигаться колонна будет вдоль границы 110 километров в западном направлении.

В колонне — девять машин. Это российские бронеавтомобили "Тигр", "Тайфун", а также турецкие Kirpi. Их сопровождает российская военная полиция на БТР-82.

Напомним, президент РФ Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Эрдоган подписали меморандум о взаимопонимании по Сирии. Это соглашение как раз и предусматривает ввод на сирийско-турецкую границу подразделений российской военной полиции и сирийской погранслужбы.