Названа дата введения налога для самозанятых по всей России

По данным Минфина, в пилотных регионах уже более 240 тысяч человек зарегистрировались под таким статусом.

С 1 июля 2020 года может быть введён специальный налоговый режим для самозанятых на всей территории России. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на первого вице-премьера, главу Министерства финансов Антона Силуанова.

— Мы изучим опыт реализации эксперимента в четырёх пилотных регионах, доработаем систему его администрирования, чтобы минимизировать возможные бюджетные риски. Ориентировочно с 1 июля 2020 года будем готовы распространить этот налоговый режим на всю страну, — сообщил глава ведомства.

Напомним, с 2019 года тестовый налоговый режим для самозанятых действует в четырёх субъектах РФ: Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане. Он предполагает, что предприниматели с доходом не более 200 тысяч рублей в месяц могут платить подоходный налог от 4 до 6%, в зависимости от того, кому оказывают услуги.

С Нового года года новый режим распространится ещё на несколько регионов, в том числе Санкт-Петербург, Югру, Башкирию, Воронежскую область.

Как сообщал Лайф, ранее в России предложили создать список профессий для самозанятых.