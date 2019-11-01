Синоптики рассказали о пятом времени года — предзимье

Именно его мы сейчас наблюдаем за окном. А климатическая зима наступит только после этого периода, то есть к середине декабря.

Современные прогнозисты выделяют шесть времён года, а не четыре, как мы привыкли. Об этом на пресс-конференции в пятницу рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

— Предзимье — это период между осенью и зимой. Длится с середины октября до 15–20 декабря. Климатическая зима наступит только после этого периода, — прогнозирует он.

В целом предстоящая зима ожидается нехолодной, температурный фон — около и выше нормы. До первых настоящих морозов, по словам Вильфанда, пока ещё далеко. Минусовые температуры установятся в большинстве российских регионов только через месяц.

Кстати, ещё одно "новое" время года — это предлетье, которое длится с середины марта до середины мая.

Лайф уже сообщал, что минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени. Ноябрь столица встретила со столбиком термометра в отрицательной зоне. А накануне синоптик объяснил разницу между гололёдом и гололедицей. Первый опасен обледенением проводов и деревьев, а вторая — скользкими дорогами и тротуарами.