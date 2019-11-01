Лайф восстановил хронологию убийства ребёнка в детском саду в Нарьян-Маре

По последним данным, неадекватный мужчина проник на территорию детсада через служебный, а не главный вход.

Следствие продолжает устанавливать обстоятельства трагедии в детском саду в Нарьян-Маре, где накануне 36-летний местный житель Денис Поздеев во время тихого часа убил ребёнка. Как сообщил источник Лайфа в правоохранительных органах региона, благодаря камерам видеонаблюдения в учреждении поминутно установлена хронология преступления.

События развивались следующим образом. В 13:30 преступник зашёл на территорию детсада через служебный вход. Дверь была оборудована магнитным замком, однако не была заперта охранником Чудаковым А. Преступник поднялся на второй этаж. Тогда по камерам наблюдения его заметил охранник и отправился узнать, что незнакомый мужчина делает на территории детсада, пока дети спят.

Поднявшись вслед за Поздеевым на второй этаж, охранник не обнаружил его в коридоре. В этот момент из помещения одной группы раздался крик. Чудаков бросился на помощь, однако преступник уже сидел на шестилетнем мальчике и успел нанести ему смертельный удар ножом.

На крики прибежали и другие сотрудники детсада, вместе они задержали Поздеева. В это же время — в 13:33 — была нажата тревожная кнопка. Уже в 13:35 на место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии и скрутили убийцу.

По прежней же версии, Поздеев беспрепятственно зашёл в детсад "Сказка", поскольку охранник принял его за одного из родителей, из-за чего открыл дверь удалённо. Убийца после задержания заявил, что лишил ребёнка жизни ради исполнения заклинания о вечной жизни и богатстве.

Возбуждены уголовные дела по трём статьям, в том числе о халатности и услугах, не отвечающих требованиям безопасности. Поздеев арестован, а охранник задержан.