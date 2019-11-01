Суд отказал в эксгумации тела "пьяного мальчика" из Кировской области

Судья не увидел в ходатайстве обоснования того, как установление происхождения этанола в организме ребёнка может повлиять на ход расследования.

Уржумский районный суд Кировской области отклонил ходатайство следствия об эксгумации тела шестилетнего Вани, в крови которого после гибели под колёсами автомобиля полицейского нашли 0,51 промилле алкоголя.

— Факт отказа близких родственников от эксгумации трупа Ивана С., по мнению суда, не может являться формальным поводом для удовлетворения заявленного следователем ходатайства, — говорится в решении суда, которое имеется в распоряжении Лайфа.

В документе также говорится об отсутствии обоснования, каким образом установление происхождения этанола в организме ребёнка может повлиять на ход расследования.

Напомним, трагический инцидент произошёл 13 июля 2019 года в селе Буйское Уржумского района — тогда мальчика на велосипеде сбил полицейский. При этом судебно-медицинская экспертиза обнаружила алкоголь в организме погибшего ребёнка. Дело приобрело общественный резонанс — его взял под личный контроль глава СКР Александр Бастрыкин.