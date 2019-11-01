В Гидрометцентре предрекли россиянам "розовую" зиму

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Бояться не нужно. Этот неформальный термин всего лишь означает, что за окном будет теплее, чем обычно.

via GIPHY

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что зима в этом году будет "розовой" — по цвету, преобладающему на прогностической карте. Конечно, речь идёт не о том, что в России выпадет окрашенный снег: это показатель температуры выше климатической нормы.

— Зима ожидается не холодной, температурный фон — около и выше нормы. Зима прогнозируется в таком цвете — даже боюсь слово произносить — розовом, — сказал Вильфанд на пресс-конференции в пятницу.

Он пояснил, что у метеорологов принято раскрашивать карту в определённый цвет, обозначая фактический и прогностический температурный фон. Так вот, значительные аномалии со знаком "плюс" принято раскрашивать красным, а иногда ближе к бордовому цветом. А вот небольшое отклонение от нормы помечают розовым. Так, по словам Вильфанда, будет и в этот раз.

via GIPHY

Кстати, знаете выражение "розовое лето"? Оно как раз пришло в обиход россиян из метеорологии и означает ровно то же самое: температура чуть выше климатической нормы.

Лайф уже сообщал, что минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени. Ноябрь столица встретила со столбиком термометра в отрицательной зоне.

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