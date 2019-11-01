Жителю Германии удалили самый длинный в мире зуб

Стоматолог намерен официально внести случай своей практики в Книгу рекордов Гиннесса.

Житель немецкого города Оффенбах Мийо Водопийя обратился к стоматологу с жалобой на отёк и сильную боль в верхней челюсти. Рентген показал, что один из зубов имеет необычайно длинный корень. Доктор Макс Лукас рекомендовал его немедленно удалить, и, когда операция была проведена, стоматолог оказался поражён, ведь длина зуба оказалось ещё больше, чем показал рентгеновский снимок.

Как сообщает местное издание FNP, зуб оказался длиной 37,2 миллиметра. Макс Лукас ознакомился с доступной в Сети врачебной практикой и понял, что ещё никогда у человека не находили столь длинный зуб. Он решил зафиксировать достижение в Книге рекордов Гиннесса.

Отмечается, что готовятся все необходимые документы для оформления рекорда. Но как только Лукас получит официальный сертификат о признании рекорда, он намерен вставить его в рамку и повесить в своём кабинете в память об уникальной "находке".

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