Трёхлетняя девочка упала с 17-го этажа в Подмосковье и выжила

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Фото © Pixabay

Ребёнок в квартире находился один. А вот где были родители, сейчас разбираются следователи.

ЧП произошло в подмосковном Одинцове. Девочка в возрасте трёх лет выжила после падения из окна 17-го этажа. По предварительным данным, ребёнок в квартире находился один. Малышка получила множественные травмы и находится в больнице, её состояние оценивается как тяжёлое.

— Следствием проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и возможных очевидцев произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

На днях молодая мама выпала из окна родильного дома в Екатеринбурге. Женщина разбилась насмерть, а вот ребёнок в момент происшествия находился в другой комнате и не пострадал.

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