Эксперты признали благоприятной среду только в четверти российских городов

Населённые пункты проверяли по 36 позициям. Москва и Санкт-Петербург вышли в лидеры.

Минстрой России совместно с госкомпанией "Дом.РФ" и консалтинговым бюро "Стрелка" проанализировал 1114 российских городов и пришёл к выводу, что только 262 из них имеют благоприятную среду. Это следует из показателя "Индекс качества городской среды", который представлен в рамках национального проекта "Жильё и городская среда".

Остальные 852 населённых пункта обозначены с неблагоприятной средой. Таким образом, соотношение благоприятных и неблагоприятных городов составляет 23,5 на 76,5%.

Анализ вёлся по 36 критериям. В их числе — экологичность города, общественно-деловая инфраструктура, безопасность, озеленение, жильё. Кроме того, учитывалось здоровье горожан и число погибших в ДТП.

Исходя из этих критериев, в лидеры вышли города-миллионники: Москва, Петербург, Екатеринбург. Верхние позиции списка также заняли Сочи, Грозный, Тула, Норильск, Мурманск и Северодвинск. Самым неблагоприятным городом-миллионником оказался Омск. Среди городов с населением до миллиона человек — Якутск и Чита.

На портале показателя "Индекс качества городской среды" приводятся и цели, которые стоят перед властями до 2024 года. К этому времени нужно на 30% повысить среднее значение индекса по стране и в два раза сократить число городов с неблагоприятной городской средой.

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