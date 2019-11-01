На Урале жена убила мужа из-за недостатка внимания

В Свердловской области жена ударила мужа ножом из-за того, что он тратит деньги на алкогольные посиделки с малознакомыми людьми, а подарить ей подарок не может. От полученных ранений мужчина погиб. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.

Следователи установили, что в ночь на 9 июня 2019 года 58-летняя жительница посёлка недалеко от Первоуральска поругалась с супругом из-за того, что тот пригласил малознакомых гостей и угощал их за свой счёт, а ей за десять лет ничего не купил.

В ходе ссоры в руках у женщины появился нож, которым она нанесла ранение в область груди своему 59-летнему возлюбленному. От полученных травм он скончался на месте спустя несколько часов.

За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, женщина была приговорена к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.

Муж изрезал супругу ножом и попросил сказать, что на неё напали в подъезде