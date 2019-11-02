СМИ: В США начали расследование в отношении владельца TikTok

При сделке китайская компания не обратилась за разрешением, что позволяет проверить эту покупку на предмет потенциальной угрозы американской безопасности.

Комитет по иностранным инвестициям в США начал расследование в отношении приобретения китайской ByteDance Technology, владеющей социальной сетью TikTok, американского сервиса Musical.ly. Об этом сообщило со ссылкой на источники агентство Reuters.

По его информации, ByteDance Technology купила Musical.ly два года назад за один миллиард долларов, затем объединила его с TikTok. При сделке китайская компания не обратилась за разрешением в комитет, что даёт право проверить эту покупку на предмет рисков, которые могут представлять угрозу национальной безопасности США.

Сейчас владелец TikTok ведёт переговоры с комитетом о принятии каких-либо мер для того, чтобы избежать отчуждения приобретённых им активов Musical.ly.

— Для нас нет более высокого приоритета, чем доверие пользователей и регуляторов в США. Часть этих усилий включает работу с конгрессом, и мы привержены тому, чтобы делать это, — рассказал агентству представитель TikTok.

Ранее Роскомнадзор организовал проверку TikTok на соблюдение российского законодательства.